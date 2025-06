Viterbo nella morsa del caldo | a piazza del Comune il termometro segna 46 gradi

Viterbo sta vivendo un vero e proprio forno a cielo aperto, con 46 gradi registrati in piazza del Comune. La città e la Tuscia sono alle prese con un'ondata di calore senza precedenti, che mette a dura prova residenti e visitatori. Questa escalation termica, seconda giornata consecutiva da bollino rosso, ci ricorda quanto sia fondamentale adottare misure di tutela e restare informati. È il momento di affrontare insieme questa emergenza climatica.

La morsa del caldo non dà tregua a Viterbo e a tutta la Tuscia. Oggi, sabato 28 giugno, alle 15:30 il termometro in piazza del Comune ha toccato i 46 gradi, un dato impressionante che fotografa la seconda giornata consecutiva da bollino rosso per l'ondata di calore che sta investendo la zona. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it