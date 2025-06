Vis, capitan Di Paola è il più votato dai tifosi. Sul podio salgono pure Coppola e Pucciarelli.

Il cuore pulsante del Vis Capitan Di Paola conquista ancora il favore dei tifosi, confermandosi leader indiscusso sulla scena biancorossa. Dopo un appassionante sondaggio su Instagram, la società ha annunciato i tre giocatori più amati, con Di Paola in vetta per il secondo anno consecutivo. I numeri raccontano solo una parte della sua importanza: la passione e l'impegno che incarna sono il vero valore di questo capitano. La sua eredità continua a crescere, ispirando tutta la squadra e i tifosi.

Il podio è stato composto. La società biancorossa, dopo aver aperto il sondaggio ai propri tifosi per qualche giorno, nella giornata di ieri sul proprio canale Instagram ha annunciato i tre giocatori più votati dal tifo vissino. Per il secondo anno consecutivo il gradino più alto del podio se lo è aggiudicato il capitano Manuel Di Paola (foto). Per spiegare ciò che lui rappresenti per questi colori i numeri non bastano. I cinque gol e i quattro assist messi a referto nell' ultima annata non sono infatti in grado di descrivere la magia che si respira al Benelli al momento di una punizione dal limite.