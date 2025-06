Virtus conto alla rovescia Il primo tassello è Galetti

Virtus si prepara a scrivere un nuovo capitolo: il conto alla rovescia per la stagione si avvicina, con l’ultimo tassello che si unisce al mosaico. Meno due giorni alla conclusione di un’epoca e all’inizio di una nuova era guidata dal presidente Stefano Loreti e da Renzo Balbo, pronti a plasmare il futuro del club giallonero. Gli ultimi due mesi sono stati frenetici, ma ora è il momento di guardare avanti e scrivere un’altra pagina di storia.

