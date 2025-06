Violenza di genere | al via la campagna di UN Women Italy In tutte le lingue del mondo per dire basta a femminicidi stupri e abusi

In un mondo in cui i diritti delle donne devono essere universali, UN Women Italia lancia la campagna “In tutte le lingue del mondo” per combattere la violenza di genere. Una potente iniziativa che attraversa confini e culture, unendo voci per dire basta a femminicidi, stupri e abusi. Uniamoci per accendere i riflettori su questa drammatica realtà e fare la differenza, perché la solidarietà non conosce barriere.

Il Comitato italiano di UN Women, agenzia Onu per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, lancia una nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per fermare la violenza sulle donne nel mondo. Intitolata "In tutte le lingue del mondo", l'iniziativa accende i riflettori su una strage silenziosa che continua ogni giorno: femminicidi, violenza domestica, abusi

Morta Teresa Vergalli, la partigiana staffetta della via Emilia. “A 16 anni, in mezzo a guerra e violenza, volevo cambiare il mondo” - È morta Teresa Vergalli, la giovane partigiana staffetta della via Emilia. A soli 16 anni, in un contesto di guerra e violenza, sfidò i consigli paterni per lottare contro l'ingiustizia.

Firmato il protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS NASCE PROGETTORISPETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 13 giugno 2025_È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e Fondazione Conad ETS, per la real Vai su Facebook

