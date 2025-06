Violento tamponamento tra due mezzi pesanti sulla A1 | morto il camionista comasco Bruno Castiglioni

Un grave incidente sulla A1 ha spezzato la vita del camionista Bruno Castiglioni, originario di Como. La collisione tra due mezzi pesanti, avvenuta tra Fidenza e Fiorenzuola d’Arda, ha causato un dramma sulle strade italiane. La tragedia ci ricorda quanto siano fragili i nostri viaggi e l’importanza della sicurezza alla guida. La comunità si stringe attorno ai familiari di Castiglioni, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questo tragico evento.

Il tragico incidente è avvenuto sulla A1 alcuni giorni fa sull'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda (all'altezza di Alseno) poco dopo le ore 11 all'altezza del chilometro 81 in direzione Milano. Si è trattato di un violento tamponamento tra due camion, tra cui una cisterna. In. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: violento - tamponamento - mezzi - pesanti

Violento tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: muore camionista incastrato nell'abitacolo - Un grave incidente sull’autostrada A1, tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda, ha scosso la giornata di mercoledì 11 giugno.

Tragedia sull’autostrada A1 per un violento incidente tra auto e furgone. Marito e moglie sono morti, mentre i loro due figli sono stati soccorsi in codice rosso con l’eliambulanza e sono gravissimi Vai su Facebook

Violento tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: muore camionista incastrato nell'abitacolo; Tragico tamponamento in autostrada, violento scontro fra due mezzi pesanti: muore un uomo; Tamponamento tra mezzi pesanti a Salzano, code lungo il Passante.

Violento tamponamento tra due mezzi pesanti in A1: muore camionista incastrato nell'abitacolo - Code di 10 chilometri in direzione Milano e di 10 chilometri per curiosi in direzione Bologna Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola (all'alte ... Come scrive ilpiacenza.it

Tamponamento tra mezzi pesanti, un camionista schiacciato tra le lamiere: elitrasportato in ospedale – Nordest24 - SOAVE (VERONA) – Mattinata di forti disagi quest’oggi, 6 maggio, lungo l’autostrada A4, dove si è verificato un tamponamento tra camion nei pressi dello svincolo di Soave, in direzione Milano. Scrive nordest24.it