Violento incendio in una azienda a Castelseprio | ferito un uomo di 61 anni

Un incendio devastante ha scosso questa mattina l’azienda MGM di Castelseprio, in provincia di Varese, provocando feriti e grande preoccupazione nella comunità. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 8.30 in via Gallarà, richiamando un imponente intervento dei vigili del fuoco. La situazione è sotto controllo, ma i dettagli sulle cause e le conseguenze sono ancora in fase di aggiornamento. Restate con noi per ulteriori sviluppi.

Castelseprio (Varese), 28 giugno 2025 - Un violento incendio è scoppiato questa mattina a Castelseprio e una persona risulta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 8.30 in via Gallarà per un incendio all'interno di una ditta che tratta materie plastich e che, secondo le prime informazioni si tratterebbe della MGM. Notevole lo spiegamento di mezz i: 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, un veicolo per l'erogazione di schiuma, un furgone per la protezione delle vie respiratorie e un furgone con specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per delle verifiche specifiche in quanto nella ditta vi è una sorgente radioattiva (utilizzata per le fasi di lavorazione) che però non sembra sia stata coinvolta dall'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento incendio in una azienda a Castelseprio: ferito un uomo di 61 anni

