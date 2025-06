Vino identità futuro sostenibile e il live dei Sud Sound System | torna Vicoli Vivi

Un viaggio nel cuore del territorio, tra sapori autentici, musica coinvolgente e un impegno concreto per un futuro sostenibile. La quinta edizione di Vicoli Vivi a Supersano promette di sorprendere, unendo tradizione e innovazione in un’atmosfera unica. Tra degustazioni di vino identitario e il live dei Sud Sound System, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile per riscoprire le radici e abbracciare un domani più verde e consapevole.

SUPERSANO - Il centro storico di Supersano si prepara ad accogliere sabato 28 giugno, la quinta edizione di Vicoli Vivi, l'evento promosso dalla Pro Loco Supersano, con il patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune e Confartigianato Lecce - Ancos. È un'esperienza che intreccia.

