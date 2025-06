Vincenzo Comunale e i suoi fratelli e sorelle | ecco chi sono i nuovi talenti comici napoletani

Vincenzo Comunale e i suoi fratelli e sorelle sono i nuovi talenti comici napoletani pronti a portare freschezza e allegria. In un mondo segnato da pandemia, guerre e stress quotidiano, tutti abbiamo bisogno di una pausa, di un sorriso. Le gag e battute di questi artisti emergenti sono come un raggio di sole che illumina le nostre giornate. E, come diceva De Gregori, “non è da un rigore che si...

Pandemia, guerre, stress quotidiano. Alzi la mano chi non ha bisogno di una pausa. Un momento di distrazione. Ed è qui che le gag, le battute, gli sketch proposti dall’algoritmo del social di turno intervengono a strapparci una risata. Ma, parafrasando De Gregori, “non è da un rigore che si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vincenzo - comunale - suoi - fratelli

Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta - Vincenzo Comunale, il volto noto della stand-up comedy italiana, torna ad accendere il palcoscenico campano con il suo irresistibile show.

Diretta Consiglio Comunale del 20 giugno 2025 ore 19:00 Vai su Facebook

Potenza, anche la finanza indaga sui 90mila euro in nero di Telesca; Fratelli d’Italia chiama i consiglieri. Linea comune sulla giunta; Lutto a Casoria per la morte di Vincenzo Ramaglia: l’ex consigliere comunale aveva 62 anni.

Vincenzo Comunale: nuovo spettacolo che debutta a Napoli con doppia data già da record - Comunale è anche noto per la sua partecipazione alla scena teatrale napoletana e sta espandendo il suo raggio ... cronachedellacampania.it scrive

Vincenzo Comunale in scena il 18 giugno a Caserta - Ironia, risate e comicità senza filtri: Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show. Da napolivillage.com