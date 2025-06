Villaricca in strada con una pistola | fermato e arrestato 24enne

Una serata come tante a Villaricca si è trasformata in un episodio di grande tensione quando un giovane di 24 anni, incensurato, è stato fermato dai carabinieri con una pistola in mano. Durante un normale controllo lungo Corso Italia, le forze dell’ordine hanno sventato potenziali rischi e messo fine a un gesto pericoloso, dimostrando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della pronta reazione delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia come la sicurezza sia un impegno quotidiano per tutti noi.

Sorpreso in strada con una pistola. Un 24enne, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania. Il fatto è avvenuto intorno alle 22, durante un normale controllo stradale lungo corso Italia a Villaricca.

