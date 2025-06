Villamagna Calcio lancia la Juniores | due open day a Vacri per i giovani talenti

day si terranno a Vacri, offrendo ai giovani talenti locali un’occasione unica per dimostrare le proprie capacità e farsi notare. Un passo concreto verso il futuro del calcio giovanile, che potrebbe aprire le porte a una carriera brillante per i più meritevoli. Non perdere questa opportunità: il sogno di indossare la maglia del Villamagna Calcio potrebbe diventare realtà!

Una nuova opportunità per i giovani calciatori del territorio arriva dal Villamagna Calcio, che annuncia la nascita della sua squadra Juniores. Un progetto importante per la valorizzazione dei ragazzi nati tra il 2006 e il 2009, con due giornate dedicate a incontri e prove in campo. Gli open. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? OPEN DAY Categoria JUNIORES Annate 2006 / 2007 / 2008 / 2009 LUN 7 LUGLIO 2025 MER 16 LUGLIO 2025 18.30 Campo Sportivo Dino Ferrara... Vai su Facebook

