Villa Pamphili l’ok della Grecia all’estradizione di Kaufmann

Villa Pamphili, scenario di molte storie e segreti, si prepara ad essere teatro di un caso che sta scuotendo l’Italia. Francis Kaufmann, il californiano accusato di aver tolto la vita alla sua compagna e alla figlia, potrebbe arrivare nel nostro Paese già entro pochi giorni. La sua estradizione, decisa dalla Corte d’Appello di Larissa, si concretizza in una corsa contro il tempo che potrebbe svelare nuovi dettagli su questa tragica vicenda.

Francis Kaufmann, il 46enne californiano accusato della morte della compagna Anastasia e della figlia Andromeda, potrebbe arrivare entro la prossima settimana in Italia. Il cittadino americano dovrebbe arrivare nel nostro paese entro 7-8 giorni se non ricorrerà contro l’ok della Corte d’Appello di Larissa alla sua estradizione. La richiesta di estradizione, secondo quanto trapela, era stata avanzata unicamente dalle autorità italiane. Kaufmann, in videocollegamento mercoledì scorso davanti ai magistrati greci e italiani, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha fornito spiegazioni, limitandosi a proclamarsi innocente delle accuse che lo hanno travolto, mentre gli investigatori della Squadra Mobile e i pm di piazzale Clodio assistevano all’interrogatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili, l’ok della Grecia all’estradizione di Kaufmann

