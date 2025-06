Villa Pamphili la Grecia approva l’estradizione di Kaufmann | sarà in Italia entro la prossima settimana

La vicenda che scuote Villa Pamphili si avvicina a una svolta decisiva: la Grecia ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio della sua compagna e della figlia. La procedura, attesa entro la prossima settimana, rappresenta un passo cruciale verso la giustizia. La vicenda si avvia così a una risoluzione, portando speranza e chiarezza sulle oscure ombre che hanno avvolto quella tragica notte.

La Grecia ha dato il via libera all'estradizione di Francis Kaufmann, accusato dell'omicidio della sua compagna, Anastasia Trofimova, e della figlia Andromeda, trovate morte nel parco di Villa Pamphili a Roma il 7 giugno scorso. La Corte d'Appello di Larissa, dove l'uomo è attualmente detenuto, ha accettato la richiesta delle autorità italiane di trasferirlo in

La Corte d'Appello di Larrissa, Grecia, ha detto sì all'estradizione in Italia di Francis Kaufmann, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia di pochi mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili (Roma) il 7 giugno scorso. Contestualmente, i

Dalla Grecia è arrivato il via libera all'estradizione di Francis Kaufmann,accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili della compagna, Anastasia Trofimova,e della figlia Andromeda. La ha deciso la Corte d'appello di Larissa, dove il californiano è detenuto.

