Villa Pamphili al setaccio i finanziamenti per il film da Kaufmann

Villa Pamphili al centro di un'indagine approfondita sui finanziamenti pubblici destinati al film di Kaufmann. Con quasi novecento mila euro di credito d’imposta assegnati a "Stelle della notte", l’attenzione si concentra sulla trasparenza e sui contorni di questo sostegno economico. Gli investigatori, accompagnati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, stanno verificando ogni dettaglio nelle sedi romane, perché la verità su questa vicenda potrebbe riservare sorprendenti rivelazioni.

BisognerĂ chiarire tutti i contorni del sostanzioso contributo pubblico - quasi novecento mila euro di credito d'imposta - riconosciuto a Stelle della notte, il film che avrebbe dovuto girare Rexal Ford, alias di Francis Kaufmann, l'uomo accusato di essere il killer di Villa Pamphili. E' per questo che gli investigatori, accompagnati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, sono entrati negli uffici della direzione generale del cinema a Roma per acquisire la documentazione relativa alla pellicola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, al setaccio i finanziamenti per il film da Kaufmann

