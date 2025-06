Villa Marazzi | rischio degrado Chiuso il cortile

Villa Marazzi, gioiello settecentesco nel cuore della città, rischia di perdere il suo splendore a causa di atti di vandalismo e degrado. Per tutelarla, il Comune ha deciso di chiudere il cortile di notte, tra le 22 e le 8, con possibilità di deroghe per eventi autorizzati. Questa misura punta a preservare l’importante patrimonio storico e culturale che ospita, tra biblioteche, associazioni e la sala consiliare, assicurando che possa continuare a essere un punto di riferimento per la comunità.

"Il rischio di degrado e di atti di vandalismo è troppo alto". Così il Comune spiega la decisione, con un' ordinanza, di chiudere portone e cancello di accesso al cortile di Villa Marazzi, dalle ore 22 alle 8 del mattino, tutti i giorni. Eventuali deroghe sono previste in caso di eventi autorizzati. Una scelta, quella di vietare l'accesso al cortile della villa settecentesca che ospita la biblioteca, sedi di associazioni e sala consiliare, dovuta alle continue segnalazioni di atti vandalici e disturbi, in particolare in orario notturno. "Il cortile ha un portone d'ingresso da via Dante e un cancello dal giardino verso via Roma - spiegano dal Comune -.

