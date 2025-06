Viktor Orbán vuole vietare le associazioni sgradite al governo ungherese dopo il Pride

Dopo il recente Pride, Viktor Orbán mira a limitare le associazioni sgradite al governo ungherese, minacciando la libertà delle ONG. Per contrastare questa deriva e tutelare i valori europei, Eumans propone un’iniziativa comunitaria forte e condivisa, volta a garantire uno statuto europeo per le associazioni, proteggendole da interferenze politiche e rafforzando il loro ruolo nel tessuto democratico dell’Unione. È il momento di agire insieme per difendere la libertà e i diritti di tutti.

Per questo ci serve una iniziativa europea per proteggere le ong con uno statuto comunitario. La proposta di Eumans.

