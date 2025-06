Vignola Modena | 30enne aggredita e violentata sotto casa

Una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in un incubo per una donna di 30 anni a Vignola, Modena, vittima di un'aggressione brutale e violenza sessuale sotto casa. Un episodio che scuote la comunità e pone ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza nelle zone centrali e frequentate. La città si interroga su come prevenire simili tragedie e garantire protezione a tutti i cittadini.

Una serata tranquilla trascorsa in compagnia degli amici si è trasformata in un incubo per una donna di 30 anni, vittima di una brutale aggressione e violenza sessuale. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 22:30, in una zona centrale e frequentata di Vignola, in provincia di Modena. La giovane stava rientrando a casa quando . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vignola (Modena): 30enne aggredita e violentata sotto casa

