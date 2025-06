Vigili del Fuoco protagonisti a Lenola con il cortometraggio Gli Elefanti | anteprima del Festival Inventa un film all’insegna della cultura della sicurezza

A Lenola, i Vigili del Fuoco sono stati protagonisti di un evento speciale, presentando il cortometraggio “Gli Elefanti” in anteprima assoluta. Questa iniziativa, parte della 27ª edizione del festival “Inventa un film”, ha portato sul grande schermo un messaggio forte sulla cultura della sicurezza, mettendo in luce il valore e l’impegno dei soccorritori. Un momento di grande orgoglio che sottolinea come arte e servizio si uniscano per sensibilizzare e informare.

In occasione dell’anteprima della 27ª edizione del festival “Inventa un film”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha preso parte all’evento con la proiezione del cortometraggio “Gli Elefanti”, diretto dal Vigile del Fuoco Coordinatore Antonio Maria Castaldo e interpretato dall’attore e collega Gianluca Graziani, anch’egli Vigile del Fuoco Coordinatore. Un’iniziativa significativa che ha visto la partecipazione attiva anche del Comando provinciale di Latina, rappresentato da due unità operative intervenute per portare il saluto del Comandante Piergiacomo Cancelliere, assente per impegni istituzionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vigili del Fuoco protagonisti a Lenola con il cortometraggio “Gli Elefanti”: anteprima del Festival “Inventa un film” all’insegna della cultura della sicurezza

In questa notizia si parla di: fuoco - vigili - cortometraggio - elefanti

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

? NAPOLI, ESPLOSIONE IN UN RISTORANTE: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NEL CENTRO STORICO Intervento in corso dei vigili del fuoco in via Peppino De... Vai su Facebook

27° festival “inventa un film” di Lenola, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha partecipato con la presentazione del cortometraggio “gli Elefanti”; Gli Elefanti, di Antonio Maria Castaldo, selezionato per Il Festival Tulipani di Seta Nera; Marco Aceti protagonista de “Gli Elefanti”.

«Gli elefanti», così lavorano i vigili del fuoco: sempre in prima linea - Presentato alla Festa del Cinema di Roma il film con la regia di Antonio Maria Castaldo e prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dalla Direzione Regionale VV. Riporta roma.corriere.it

Un corto racconta i vigili del fuoco: «Gli elefanti» presentato alla Festa del cinema. «Una storia di empatia, fra noi e con le persone salvate» - Corriere della Sera - Con Marco Aceti eGianluca Grazini, regia diAntonio Maria Castaldo, il docufilm è prodotto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco e dalla Direzione regionale Vvf delle Marche ... Si legge su roma.corriere.it