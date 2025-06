Vigevano identificati gli autori della maxi rissa di domenica 22 giugno | cinque denunciati

Una violenta maxi rissa scatenatasi domenica 22 giugno a Vigevano ha visto coinvolti una ventina di giovani, tra cui un minorenne, armati di bastoni e determinati a bloccare il traffico nel cuore della città. La polizia locale, intervenuta tempestivamente, ha identificato e denunciato cinque responsabili. La vicenda mette in evidenza le tensioni crescenti tra i giovani e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza di tutti.

Vigevano (Pavia), 28 giugno 2025 – C'è anche un minorenne tra la persone identificate dalla polizia locale di Vigevano che domenica sera 22 giugno hanno partecipato alla maxi-rissa nella zona del Conad, a poche decine di metri da piazza Ducale. Il gruppo, una ventina di persone, alcune delle quali armate di bastoni, hanno bloccato il traffico. Vigevano, furto al seminario vescovile: rubati tre notebook Scene di violenza . Fortunatamente non ci sono stati feriti ma l'episodio, l'ennesimo nella zona del centro, ha generato numerose polemiche tanto che i residenti della vicina via Buozzi si sono fatti promotori di una raccolta di firme.

