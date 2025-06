Vietare i cellulari a scuola? L’ex ministro Profumo | Sbagliato dobbiamo educare all’uso E l’IA sarà la prossima frontiera

In un mondo sempre più digitale, vietare i cellulari a scuola non è la soluzione migliore. L’ex ministro Francesco Profumo sottolinea l’importanza di educare gli studenti all’uso consapevole della tecnologia, poiché l’intelligenza artificiale rappresenterà la prossima grande frontiera educativa. È tempo di abbracciare il cambiamento e preparare le giovani generazioni a un futuro in cui il digitale sarà protagonista. Solo così potremo costruire un sistema scolastico più efficace e innovativo.

Francesco Profumo, già Ministro dell’Istruzione e oggi presidente di Fondazione Reggio Children e Rettore dell’OPIT, ripercorre le trasformazioni dell’esame di maturità. "Quando ero ministro, abbiamo rivoluzionato il sistema introducendo il plico digitale", racconta a Rai Radio 1 a Tutti in Classe, condotto da Paola Guarnieri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

