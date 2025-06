VIDEO Salerno allarme sicurezza nei rioni collinari

Un episodio inquietante scuote i rioni collinari di Salerno, mettendo in allerta la comunità sulla crescente emergenza sicurezza. I residenti, preoccupati per la loro incolumità, si sono organizzati attraverso gruppi WhatsApp per tutelare anziani e persone vulnerabili. Le immagini di videosorveglianza svelano tentativi di furto con metodi crime, come il tentativo di narcotizzare un cane per introdursi in casa. È ora di rafforzare le misure di sicurezza e restare vigili.

Tempo di lettura: 2 minuti Hanno provato a narcotizzare un cane per introdursi all’interno di un appartamento e rubare. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza di un appartamento in via Galzigna sono visibili i due che tra ieri notte e l’altro ieri notte hanno generato allarme proprio tra i proprietari di abitazioni e residenti che continuano ad organizzarsi sui gruppi whatsapp per proteggere anziani e persone sole. Dalle immagini sono visibili i ladri che nella notte tra il 26 e 27 giugno hanno tentato di intrufolarsi all’interno di un appartamento scavalcando dal balcone, poi la perlustrazione muniti di torce e la fuga dopo non essere riusciti nell’intento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Salerno, allarme sicurezza nei rioni collinari

