Vicofaro si svuota, migranti trasferiti nelle strutture di accoglienza, ma le proteste nei quartieri non si placano. Gli abitanti lamentano la mancanza di comunicazioni tempestive sugli arrivi improvvisi, alimentando tensioni e dibattiti sulla gestione dell’accoglienza. La chiusura di questa lunga fase segna un momento cruciale per la comunità , ma pone anche domande importanti sulla trasparenza e sul coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale. La questione rimane aperta: come trovare un equilibrio tra integrazione e rispetto delle esigenze locali?

Pistoia, 28 giugno 2025 – Il trasferimento degli ospiti della parrocchia di Vicofaro è ormai una realtĂ . Si chiude così una fase lunga e complessa della vicenda Vicofaro, che negli anni ha catalizzato l’attenzione nazionale diventando simbolo di un’ accoglienza fuori dai circuiti istituzionali ma non priva di criticitĂ . Un delicato passaggio su cui hanno vigilato i servizi di controllo disposti dal Prefetto Licia Donatella Messina nei pressi della canonica di Vicofaro, mai interrottisi nel tempo, e poi implementati a partire dal 16 giugno con la partecipazione di tutte le forze di polizia territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicofaro si svuota, migranti nelle strutture. Ma nei quartieri si protesta per gli arrivi improvvisi: “Dovevano avvisarci”

