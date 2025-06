Vicenza allontanato tunisino che terrorizzava commerciante Il 35enne sarà rimpatriato

Vicenza dice basta alla minaccia e alla paura: un tunisino senza fissa dimora, autore di atti intimidatori contro una commerciante del centro storico, è stato allontanato dalla città e trasferito in Sicilia. La sua presenza aveva sconvolto la tranquillità di Corso Fogazzaro, costringendo l’attività commerciale a chiudere temporaneamente. Ora, con il suo rientro forzato, la comunità spera in un ritorno alla serenità e alla sicurezza.

Via da Vicenza. È stato portato in Sicilia il migrante tunisino senza fissa dimora di 35 anni che aveva terrorizzato una commerciante del centro storico, al punto da indurla a chiudere temporaneamente l’attività. Aveva affisso sulla porta della “Maison Marguerite 1992” di corso Fogazzaro un cartello: “Chiuso per paura. Non per ferie. Non per scelta. Ma perché lavorare così è diventato impossibile”. Adesso l’uomo si trova nel Centro per il rimpatrio (Cpr) di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta, in attesa di essere rispedito in patria. Una prima volta si era fatto dimettere dal Cpr di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) grazie a un certificato medico che ne attestava le condizioni di instabilità mentale e quindi ne faceva un soggetto incompatibile per quel luogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it