Vibo Valentia Ti ascolto Rachele il messaggio d’amore eterno di un padre alla figlia volata via troppo presto

Nella vibrante cornice di Vibo Valentia, un padre si confida con il suo cuore attraverso parole delicate e profonde, lasciando un messaggio d’amore eterno alla figlia Rachele, volata via troppo presto. “Ti ascolto” diventa così un simbolo di speranza e di connessione invisibile che unisce due anime oltre la distanza e il tempo. Questo gesto toccante ci ricorda che l’amore dei genitori trascende ogni confine, restando vivo nei ricordi e nel cuore di chi resta.

Con parole delicate come il vento e profonde come il dolore di un’assenza, Domenico Nardo affida a una lettera il suo messaggio alla figlia Rachele, scomparsa prematuramente. Un testo che non è solo un ricordo, ma una dichiarazione d’amore eterna, che attraversa gli elementi della natura per ritrovare la presenza della giovane in ogni istante, in ogni respiro del mondo. “Ti ascolto” è il titolo simbolico di questo omaggio, che commuove e unisce chiunque abbia amato e perso. Ti ascolto Ti ascolto nel vento che soffia tra le montagne. Ti ascolto nelle nuvole che leggere scorrono nel cielo. Ti ascolto nella terra che accoglie l’acqua e si disseta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. “Ti ascolto, Rachele”, il messaggio d’amore eterno di un padre alla figlia volata via troppo presto

In questa notizia si parla di: vibo - valentia - ascolto - rachele

A tu per tu con Roberto Cosentino: ospite don Francesco Cristofaro su Radio Onda Verde Vibo Valentia per “Luce sul mio cammino” - Oggi, su Radio Onda Verde Vibo Valentia, si è tenuto un incontro speciale della rubrica "A tu per tu con Roberto Cosentino".

Rachele rivive nella musica: l’emozionante concerto di flauti a Vibo – FOTO; Dal 2 al 4 maggio Vibo Valentia sarà la capitale del flauto ma anche un luogo di ricordo, bellezza e speranza; La magia dei flauti arriva a Vibo: tre giorni di masterclass e concerto dedicato a Rachele Nardo.

Vibo, il carcere risuona di musica e diritti: successo per la terza edizione di “Musica Oltre” - Cinque concerti dal vivo organizzati dai club Soroptimist calabresi per promuovere inclusione e umanità in carcere ... Secondo strettoweb.com

«Natuzza, donna di preghiera, ascolto e sofferenza» - In migliaia a Paravati di Mileto per il tradizionale raduno presso la Fondazione di Natuzza in occasione della festa della Mamma, il vescovo Renna (San Severo): «Natuzza donna della preghiera, ... Segnala quotidianodelsud.it