Viareggio batte Pisa 8-5 Ed è in semifinale di Coppa

Il Viareggio sfodera una prestazione da standing ovation, battendo il Pisa 8-5 ed entrando trionfante nelle semifinali di Coppa Italia. La squadra bianconera, già vittoriosa contro i nerazzurri in campionato, dimostra carattere e talento in una sfida emozionante a San Benedetto del Tronto. Con Bruno in versione superstar, il sogno coppa si avvicina: ora l’attesa è tutta per la semifinale di stasera alle 21 in diretta streaming su YouTube della Lnd.

Un Viareggio da applausi batte il Pisa (già per la seconda volta in stagione dopo quella nella prima tappa del campionato di Serie A) e accede alla semifinale di Coppa Italia, in programma stasera alle 21 (diretta streaming sul canale YouTube della Lnd). Una prova straordinaria, per carattere, incisività e gestione dei momenti chiave dei bianconeri, che a San Benedetto del Tronto ieri sera si sono imposti 8-5, trascinati da uno spaziale Bruno Xavier (che segna addirittura 5 reti da grande ex di turno) e da Camillo Augusto (altro ex) che all’esordio assoluto con la Vbs realizza una super tripletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio batte Pisa 8-5. Ed è in semifinale di Coppa

