Viaggio al termine della vita della scrittrice turca che amava Pavese 

Dalle campagne di Simav alle pagine di un’autobiografia intensa, Tezer Õzlü narra il suo viaggio tra sogni e realtà, tra radici profonde e desideri di libertà. Cresciuta tra campi di grano e aspettative di vita, la sua storia si contende tra l’amore per la terra e la fuga dall’ingranaggio oppressivo dell’infanzia. Una testimonianza potente che, attraverso le sue parole, rivela un percorso di liberazione e scoperta, culminato in un'opera toccante e autentica.

Sugli altopiani di Simav, città turca dove nacque nel 1943, Tezer Õzlü da bambina si univa ai battitori di grano. “Guardavo ammirata i chicchi giallissimi. Allora i campi di grano erano il mio mare. Le mie città, i miei viali”. Ma, fin da piccola, sogna di fuggire, perché “l’infanzia è prigionia, l’infanzia è esilio” scrive in Viaggio al termine della vita del 1984, meritoriamente tradotto adesso da Giulia Ansaldo per Crocetti (155 pagine, 17 euro). Fugge dall’infanzia e dalla sua terra, dove a 18 anni tenta anche il suicidio, viene salvata e chiusa in manicomio. Fugge e compone poesie, fugge e scrive romanzi autobiografici diventando un’autrice di culto nel suo paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it