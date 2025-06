Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti alla nostra analisi sulla viabilità di oggi nel Lazio: alle ore 20:25 del 28 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala rallentamenti e code sul Raccordo Anulare, tra Laurentina e Appia, e sull’A24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Le criticità persistono anche sulla Pontina e via Cristoforo Colombo, rendendo il traffico particolarmente intenso in queste zone strategiche di Roma. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa serata di mobilità complessa.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata esterna rimosso l'incidente tra Laurentina e Appia permangono rallentamenti sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro sulla Pontina si sta in coda tra Castel Romano e via di Pratica in direzione Roma su via Cristoforo Colombo code tra via di Acilia e via di Malafede in direzione raccordo anulare sulla seria si sta in coda tra Casal Lumbroso e il raccordo anulare in direzione Roma rimosso incidente su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro permangono code degli eventi nella capitale all'Olimpico prosegui la stagione estiva dei concerti stasera appuntamento con la musica sul fronte della viabilità divieti di sosta interessano le strade nella dell'impianto sportivo Durante la fase di deflusso degli spettatori dello stadio sono previste temporanee chiusure sul lungotevere Diaz via del Foro Italico e viale Boselli lo stadio è raggiungibile con 18 linee di bus dettagli su infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 20:25

