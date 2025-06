Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti alla nostra consuete panoramica sulla viabilità nel Lazio. Oggi, 28 giugno 2025 alle ore 18:40, segnaliamo importanti congestioni a Roma, tra cui code sul Raccordo Anulare e la Salaria a causa di incidenti. La situazione richiede attenzione, ma con le giuste informazioni possiamo affrontare il traffico in modo più sereno. Restate con noi per aggiornamenti e consigli utili per muovervi più agevolmente nella capitale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra Laurentina e Appia si sta in coda per un altro incidente su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Fiorentini la tangenziale est in direzione centro sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e raccordo anulare in direzione raccordo rimosso un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Frosinone Ceprano in direzione Napoli traffico regolare rimosso Anche l'incidente sulla cremazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone la barriera di Roma Sud in direzione centro permangono rallentamenti infine ricordiamo a Roma i molti eventi in questo fine settimana a partire dai preparativi per il Giubileo dei giovani in zona Tor Vergata passando per la festa patronale dei Santi Pietro lui in zona Ostiense è il concerto di Vasco Rossi di stasera lo stadio Olimpico