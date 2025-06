Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 17 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 28 giugno 2025 alle ore 17:25, si registra un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, causando code. Un altro scontro si verifica sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud, mentre sulla via Salaria si registrano rallentamenti. Restate con noi per aggiornamenti costanti sulla viabilità della regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla A1 roma-napoli crea code tra Frosinone Ceprano in direzione Napoli segnaliamo un altro incidente questa volta sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud in direzione centro al momento senza code si sta in coda invece per un altro incidente su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro il trasporto ferroviario tornata regolare della linea alta velocità Roma Napoli Salerno in prossimità di Napoli Afragola dopo l'intervento dei tecnici i treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito ritardi fino a 30 minuti infine sulla linea Roma Pescara per lavori è interrotta la tratta Roma Guidonia pertanto i treni circoleranno tra Guidonia Tivoli e tra Guidonia gareggiano previsto servizio bus sostitutivo da Claudio Di Felice altro in comunità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 17:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, bando da 1,5 milioni di euro per promuovere i vini nei mercati extra UE #regionelazio #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio Giancarlo Righini Vai su Facebook

Regione Lazio (@RegioneLazio) Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.