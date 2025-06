Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti con Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio per rimanere sempre aggiornati sulla viabilità di Roma e dintorni. Oggi, 28 giugno 2025 alle ore 16:25, segnaliamo un incidente su via Aurelia tra Torrenova e Palidoro che sta causando code in direzione Civitavecchia, e rallentamenti sulla Pontina tra Raccordo Anulare e Castel di Decima verso Latina. Restate con noi per aggiornamenti costanti e soluzioni alternative.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati radiazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso un incidente su via Aurelia permangono quote tra Torrenova a Palidoro in direzione Civitavecchia sulla Pontina rallentamenti per traffico tra raccordo anulare Castel di Decima in direzione Latina per il trasporto ferroviario sulla ferrovia Metromare sono attive navette integrative con partenza da Colombo e arrivo a Magliana a seguito della manifestazione in corso a piramide rallentata la linea alta velocità Roma Napoli Salerno in prossimità di Napoli Afragola per un inconveniente tecnico alla linea rallentamenti fino a 30 minuti Infine per lavori di potenziamento infrastrutturale nella linea Roma Napoli via Formia fino al 6 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa fra le stazioni di Formia Gaeta e Villa Literno nella tratta attivo in sostituzione in servizio da Claudio riferisce al infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio