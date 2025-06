Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità e i trasporti della regione Lazio del 28 giugno 2025 alle ore 15:25. Astral Infomobilità, il servizio regionale di informazione in tempo reale, vi fornisce le ultime notizie su incidenti, traffico e mobilità ferroviaria. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio le sfide della viabilità odierna e pianificare i vostri spostamenti in modo più sicuro ed efficiente.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla via Aurelia crea code tra Torrimpietra Palidoro in direzione Civitavecchia sul Raccordo Anulare in carreggiata interna presenti code per traffico tra diramazione Roma Sud Tuscolana lentamente su via Pontina tra Riserva Nuova e Aprilia in direzione Latina Passiamo al trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni di Vignanello e Catalano e Morlupo e Catalano tutti i dettagli su questa e altre notizie su infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, bando da 1,5 milioni di euro per promuovere i vini nei mercati extra UE #regionelazio #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio Giancarlo Righini Vai su Facebook

Regione Lazio (@RegioneLazio) Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.