Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti alla nostra consueta updates sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, alle ore 12:25 del 28 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala un incendio tra Orvieto e Attigliano sulla tratta Firenze-Roma, con fumo in carreggiata. La situazione richiede attenzione e prudenza. Ricordate di consultare sempre gli aggiornamenti prima di mettervi in viaggio: la vostra sicurezza è la nostra priorità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incendio sulla uno nella tratta Firenze Roma tra Orvieto e Attigliano prestare attenzione al fumo in carreggiata ci spostiamo sulla diramazione Roma Nord dove ci sono quelle per traffico tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano in direzione dell'autostrada felicità anche sulla A24 roma-teramo a causa di un veicolo in panne chiude all'altezza della barriera di Roma Est in direzione Teramo Passiamo al Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria in esterna cosa tratti tra Boccea Aurelia 3 rimosso un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Anagnina permangono code tra Ardeatina e Tuscolana segnaliamo un incidente attivo sulla Roma Fiumicino 3 d'accordo e punti dell'area verso Fiumicino ci sono incolonnamenti sull'Aurelia code per traffico tra Torre in pietra-palidoro in direzione di Civitavecchia disagi sulla Pontina a causa di un incidente Si procede a rilento tra via apriliana è via Vallelata in direzione di Latina di fine lettera perché da poco è stata riaperta la strada provinciale velletri-anzio all'altezza di via Santa Maria Goretti chiusa in precedenza a causa di un incidente Alessio Conti ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio