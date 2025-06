Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 11 | 25

Ben trovati a tutti gli ascoltatori di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, 28 giugno 2025 alle ore 11:25, segnaliamo rallentamenti e code sulla Tangenziale Est di Roma tra Cassia bis Salaria e lo svincolo Roma Sud, dovuti a un incidente. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio il traffico cittadino.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare di Roma in carreggiata esterna si rallenta tra Cassia bis Salaria più avanti tra lo svincolo della diramazione Roma sud e Pontina in carreggiata esterna si rallenta tra Boccea Aida Aurelia è più avanti a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Ci sono code a partire da via Ardeatina ci spostiamo sulla diramazione Roma Nord dove il traffico è congestionato tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano in direzione di Firenze ci spostiamo sulla Roma Fiumicino per un altro incidente tra il raccordo e Ponte Galeria verso Fiumicino al momento ci sono incolonnamenti disagi anche su via Aurelia con code per traffico tra torrimpietra-palidoro in direzione di Civitavecchia e per gli spostamenti nelle zone balneari si rallenta su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede l'infernetto in direzione di Ostia sulla Pontina 3 raccordo e via di Pratica perché è diretto verso Latina e sulla via Litoranea tra Capocotta Villaggio Tognazzi azione di Torvaianica altri rallentamenti su via Nettunense tra via del Commercio e via del Genio Civile verso Anzio più a sud in provincia di Latina Ci sono code su via Appia lato Napoli variante Appia e su via Emanuele Filiberto istruzioni direzione di Formia