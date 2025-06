Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 10 | 25

Ben tornati su Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per gli aggiornamenti sul traffico nella regione Lazio. Oggi, 28 giugno 2025 alle ore 10:25, registriamo alcuni rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sulla via Pontina, principalmente a causa del traffico intenso verso le località balneari. Rimanete con noi per gli ultimi aggiornamenti e consigli su come affrontare al meglio questa giornata di viabilità critica.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima se gli incidenti segnalati in precedenza adesso I maggiori disagi restano per raggiungere le località balneari a causa del traffico intenso partiamo da Roma sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta tra lo svincolo della diramazione Roma Sud via Pontina via Pontina incolonnamenti da via Colombo a Spinaceto in direzione di Latina mentre rallentamenti e code interessano l'Aurelia nei tratti dei centri abitati di Palidoro Ladispoli Santa Severa e Santa Marinella sulla litoranea ostia-anzio code tra Capocotta e Villaggio Tognazzi in direzione di Anzio in direzione di quest'ultimo code anche su via Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne in Provincia Latina Ci sono code su via Pontina a Borgo Piave Borgo Isonzo in direzione di Terracina Dove troviamo incolonnamenti anche su via Appia all'incrocio con la superstrada per Prossedi è all'altezza della galleria tempio di Giove in direzione di Formia è proprio la situazione più di grande congestionamento su via Appia Appia domiziane via Appia lato Napoli in direzione della rotatoria del lungomare sullo stesso lungomare Repubblica in direzione di Gaeta infine trasporto ferroviario per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma Napoli via Formia più 1 6 luglio la circolazione ferroviaria sospesa tra la stazione di Formia Gaeta e Villa Literno nel tratto attivo in sostituzione il servizio navetta da Alessio Conti ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio