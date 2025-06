Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a tutti gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La nostra redazione di Astral Infomobilità vi tiene informati sulle principali criticità del traffico, garantendovi notizie tempestive per pianificare al meglio i vostri spostamenti. Oggi, alle ore 09:40 del 28 giugno 2025, segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Roma che causa code e rallentamenti. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Roma con la coda tra viale di Tor di Quinto via della Farnesina in direzione dello Stadio Olimpico prestare Attenzione ci spostiamo sul raccordo in carreggiata interna si rallenta tra lo svincolo della diramazione Roma sud e via Pontina per traffico intenso e sulla stessa via Pontina rallentamenti 3 raccordo e via di Pratica in direzione di Latina code per traffico sull'Aurelia tra Torrimpietra e Palidoro a complicare la situazione anche un incidente all'altezza di via della Muratella in tutto in direzione Civitavecchia per gli spostamenti verso le zone balneari si rallenta su via Cristoforo Colombo 3 a via di Malafede l'infernetto in direzione di Ostia sulla litoranea rallentamenti e code tra Capocotta Villaggio Tognazzi in direzione di Anzio più a sud a Formia Ci sono code sulla regionale Flacca tra Vindicio e la rotatoria del lungomare code anche su via Appia lato variante Appia e su via Emanuele Filiberto il tutto all'altezza della rotatoria Cambiamo argomento parliamo di trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astra di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni di Vignanello Catalano e lupo sono previste anche le corse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto per tutti i dettagli su quiz altre notizie con il nostro sito i canali Social è la nuova app di Astral infomobilità Alessio Conti per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it