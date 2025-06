Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 08 | 40

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio. Al momento, la circolazione su strade e autostrade è regolare, con l’unica eccezione di un incidente sulla tangenziale est di Roma, che provoca code tra viale di Tor di Quinto e via della Farnesina in direzione dello Stadio Olimpico. Questa sera, alle 21, Vasco Rossi salirà sul palco dello stadio: scopriamo insieme come muoversi al meglio per assistere all’evento senza stress.

Astral infomobilità salute e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade e autostrade della regione Lazio l'unica annotazione un incidente avvenuto sulla tangenziale est di Roma con code tra viale di Tor di Quinto e via della Farnesina in direzione dello Stadio Olimpico parliamo di eventi a Roma questa sera lo stadio Olimpico alle 21 Vasco Rossi salirà sul palco durante il deflusso degli spettatori sono previsti temporali e chiusure modifiche alla viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico in altre vie limitrofe raggiungibile con i mezzi pubblici solo 18 i collegamenti che servono l'area per le metropolitane nelle ultime corse dal capolinea saranno a 1:30 di notte per quanto riguarda la linea metro C per lavori di prolungamento del 3 alle 21 i bus al posto dei treni infine il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral di raddoppio della linea nella tratta a Montebello puoi diamo d'allenamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni di Vignanello Catalano e Morlupo sono previste Inoltre corse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto per maggiori dettagli consultare il nostro sito è l'app Alla notizia dedicata acquista l'ultima notizia da Alessio Conti ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 08:40

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

