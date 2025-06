Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio di aggiornamenti sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, 28 giugno 2025, alle 07:25, registriamo traffico scorrevole in tutta la regione, con particolare serenità negli spostamenti verso le zone costiere. Roma si prepara a un ricco weekend di eventi, tra il Giubileo dei giovani a Tor Vergata e la festa patronale di Santi Pietro e Paolo. Restate con noi per tutte le novità sul traffico!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico scorrevole nella regione sono gli spostamenti verso le zone costiere ma per il momento si viaggia tranquillamente in queste prime ore di sabato mattina ricordiamo a Roma molti gli eventi in questo fine settimana a partire dal Giubileo dei giovani in zona Tor Vergata passando per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo in zona Ostiense con la pedonalizzazione di Fori Imperiali straordinari anche per oggi è il concerto di Vasco Rossi stasera al Circo Massimo A tal proposito sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta urbana Per consentire i lavori a cura di Astaldi raddoppio della linea tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le azioni di Vignanello e Catalano e da Morlupo a Catalano sono previste Inoltre Forse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto Alessio Conti ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio