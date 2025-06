Via Trento Treppo e Piave chiuse al traffico | ecco il programma

Attenzione automobilisti e pendolari: a Treppo e Piave, via Trento, via Treppo e via Piave saranno temporaneamente chiuse al traffico dal 30 giugno all’9 agosto per un importante intervento di riqualificazione stradale. Durante i lavori, la viabilità sarà modificata e alcune linee degli autobus subiranno variazioni. Consultate il programma ufficiale per evitare disagi e pianificare al meglio i vostri tragitti.

Viabilità modificata tra il 30 giugno e il 9 agosto per la riqualificazione del manto stradale in via Treppo, via Trento e via Piave. I lavori di rifacimento comporteranno la chiusura al traffico di diversi tratti stradali secondo un calendario e alcune linee degli autobus subiranno modifiche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: trento - treppo - piave - traffico

