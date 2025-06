Via Smith nello spazio verde dopo la potatura resta l' immondizia

Via Smith, dopo la potatura nel verde, resta un’immondizia che deturpa il quartiere da troppo tempo. Dal 16 giugno, quando l’intervento ha lasciato rifiuti in strada, ho più volte segnalato il problema al presidente di circoscrizione, ricevendo solo rassicurazioni senza azioni concrete. È ora di dire basta: questo spettacolo penoso non può più essere tollerato. È arrivato il momento di trovare una soluzione definitiva e restituire dignità al nostro quartiere.

