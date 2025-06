Via dall’Italia a 55 anni quando sei considerato spacciato Qui in Olanda ho sempre proposte di lavoro

a tutti che il cambiamento può essere un’opportunità, non una fine. A 55 anni, la vera sfida è riscoprire nuove strade e reinventarsi, perché ogni fase della vita merita di essere vissuta con entusiasmo e determinazione. È il momento di scrivere il prossimo capitolo della tua storia, senza lasciarti scoraggiare dal passato.

In un film di Silvio Soldini del 2007, un Antonio Albanese dallo sguardo contrito racconta il dramma di un uomo benestante di mezz’età che perde il lavoro. Alessandro Vendetti, proprio come Michele, il protagonista di “Giorni e nuvole”, sa bene cosa significhi cambiare vita quando tutti – anche tu – danno ormai per scontato sia troppo tardi. Ma a differenza del protagonista della commedia ambientata a Roma, Vendetti ha saputo dimostrare (e dimostrarsi) che si sbagliava: “Ho lasciato l’Italia a 55 anni. A quell’età ci considerano spacciati. In Olanda invece, proprio grazie alla mia esperienza, ricevo proposte di lavoro ogni mese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Via dall’Italia a 55 anni, quando sei considerato spacciato. Qui in Olanda ho sempre proposte di lavoro”

In questa notizia si parla di: lavoro - italia - anni - considerato

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

“Il calcio femminile, in quel momento, era solo calcio. Non era considerato lavoro, non è che vedevo un futuro roseo”. Barbara Bonansea racconta il suo percorso dai primi passi nei centri sportivi locali fino alla #Juventus e alla #Nazionale italiana. Tra sogni e Vai su Facebook

Alessandro Giudice, economista, sulla Lazio: “Lazio? In Italia non dobbiamo abituarci al fatto che se qualcuno viola le regole, allora bisogna cambiare la legge. La Lazio non ha sforato soltanto l’indicatore di liquidità, ma anche quello di indebitamento e quello Vai su X

“Via dall’Italia a 55 anni, quando sei considerato spacciato; Tutti i risultati dei referendum su cittadinanza e lavoro; Entro dieci anni sei milioni di lavoratori potrebbero essere sostituiti dall’Intelligenza artificiale: a rischio contabili, bancari e statistici.

Parità di genere sul lavoro, Italia ultima in Europa da 13 anni: contratti, stabilità e carriera, ecco cosa non va - Dal 2010 nel report Eige l’Italia è 27esima in Ue per uguaglianza di genere in termini di stabilità dei contratti di lavoro, occupabilità e prospettive di carriera. corriere.it scrive

Mancano colf e badanti in Italia, 86mila in meno in tre anni - Con la popolazione italiana sempre più vecchia, aumenta la domanda di lavoratori domestici: un report evidenzia come entro tre anni mancheranno all’appello 86. Come scrive quifinanza.it