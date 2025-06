Verranno dati in adozione i fratellini fantasma di 6 e 9 anni | il papà li teneva segregati nei boschi piemontesi per paura del covid e di altri virus

Due piccoli fratellini, di 6 e 9 anni, finalmente pronti a scoprire un nuovo affetto e una vita fatta di calore e sicurezza. Segregati nei boschi piemontesi dal loro tutore, il pap224, per paura di virus e complotti, ora avranno l’opportunità di ricevere amore e protezione in una famiglia che li accoglierà con cuore aperto. Un nuovo inizio, un futuro di speranza li attende.

L'uomo, di origini olandesi, ha tenuto i fratellini lontano da tutto per paura di malattie e complotti. Ora verranno dati in adozione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Verranno dati in adozione i «fratellini fantasma», di 6 e 9 anni: il papĂ li teneva segregati nei boschi piemontesi per paura del covid e di altri virus

