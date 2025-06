Vento e fiamme alte il Salento continua a bruciare Oltre 40 interventi e 200 richieste di soccorso

Il Salento si trova ancora una volta in prima linea contro l’emergenza incendi, con oltre 40 interventi e 200 richieste di soccorso. Le temperature elevate e i venti impetuosi stanno mettendo a dura prova le forze di soccorso, che lavorano incessantemente per contenere le fiamme e proteggere il territorio. In questa battaglia contro il fuoco, la collaborazione e la pronta risposta sono più cruciali che mai, perché il rischio di ulteriori devastazioni rimane alto.

LECCE - Le alte temperature e i forti venti settentrionali che stanno interessando già da diverse ore il Salento, hanno contribuito a rendere anche questo sabato rovente e complicato nella gestione dell’emergenza incendi e non solo che hanno impegnato tutte le squadre dei vigili del fuoco, della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il caldo e il vento hanno favorito il propagarsi delle fiamme lungo la costa Vai su Facebook

