Venticinque anni di FarCom | Non solo gestione delle farmacie Ora una rete di prossimità per l’Asl

Da 25 anni, Farcom va oltre la gestione farmaceutica, creando una rete di prossimità al servizio delle comunità toscane. Non solo vendita di medicinali, ma anche servizi indispensabili che migliorano la vita quotidiana di cittadini e professionisti. Ieri, nel cuore di Pistoia, un convegno ha celebrato questa straordinaria esperienza, coinvolgendo addetti ai lavori e cittadini. È il segno di un impegno che continua a fare la differenza.

Non solo la vendita di farmaci, ma anche tanti servizi indispensabili erogati a favore delle comunità in cui operano. È il ruolo che svolgono quotidianamente le farmacie pubbliche della Toscana. Se ne è parlato ieri nel corso di un convegno, che ha riscosso un’alta partecipazione di addetti ai lavori, ma anche di semplici cittadini, che si è svolto nella Sala maggiore del Palazzo comunale di Pistoia, durante il quale si è celebrato un compleanno particolare: i primi 25 anni di Farcom, la società pubblica che gestisce le farmacie comunali di Pistoia e di altri comuni della provincia. "Siamo molto emozionati - ha dichiarato Sandra Palandri, amministratore unico di Farcom spa - perché la città ha risposto in maniera veramente sorprendente a questa iniziativa di voler celebrare i nostri primi 25 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venticinque anni di FarCom: "Non solo gestione delle farmacie. Ora una rete di prossimità per l’Asl"

