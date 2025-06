Venti lettere dal carcere Con l’elenco delle criticità

In un appello corale, venti lettere provenienti dal carcere di Vigevano denunciano le criticità che affliggono i detenuti, sollevando allarmi e chiamando all’attenzione delle istituzioni. La onlus “Quei Bravi Ragazzi Family” evidenzia come questa forma di protesta collettiva rappresenti un segnale forte di disagio e la volontà di essere ascoltati, affinché si attuino immediati interventi di miglioramento. La battaglia per i diritti umani in carcere continua con determinazione.

VIGEVANO (Pavia) Un’altra denuncia sulle condizioni dei detenuti del carcere di Vigevano: una ventina di lettere destinate al magistrato di sorveglianza, ai Garante dei detenuti, al ministero della Giustizia, all’Ats e a diversi enti e associazioni che tutelano i diritti dei reclusi. Lo segnala la onlus “Quei Bravi Ragazzi Family“. "Dopo la prima lettera collettiva – fa sapere l’associazione – ci sono state iniziative di altri detenuti che ne hanno confermato individualmente i contenuti, evidenziando le molte criticità e invitando a un’accurata verifica della situazione. Dare voce a chi non ne ha è un atto di civiltà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Venti lettere dal carcere. Con l’elenco delle criticità

