Venti di guerra | le aziende milanesi che costruiscono bunker antiatomici rifugi da 200mila euro

Venti di guerra soffiano anche a Milano, dove aziende specializzate costruiscono bunker antiatomici dal costo superiore ai 200mila euro. Le pubblicità su Instagram evocano un futuro apocalittico, promettendo sicurezza e sopravvivenza in rifugi dotati di letti a castello, provviste e beni essenziali. Non si tratta di finzione, ma di una realtà in crescita che riflette le paure e le esigenze di un mondo sempre più incerto.

Le inserzioni ormai compaiono anche su Instagram: “Immagina una mattina di svegliarti e fuori c’è stata la bomba atomica. Qui sono vivo”. Ci sono letti a castello, provviste e altri beni di prima necessità. Siamo dentro a un bunker. Costo: dai 200mila euro in su. Non è una finzione, ma una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Venti di guerra, in Italia è corsa a comprare bunker privati - “I nostri prodotti, chiavi in mano, ovvero dallo scavo alla manutenzione post vendita hanno un costo che va da un minimo di 200mila euro fino ai 650mila”. Secondo italiaoggi.it

L’Italia scopre il fascino del bunker. “Così si vince la paura della guerra” - Un piccolo “caveau” da usare quotidianamente anche per i propri preziosi parte da 85mila euro, i grandi bunker invece da 4. Riporta repubblica.it