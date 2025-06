Venezia parata di stelle al matrimonio di Bezos e Sánchez

Venezia si trasforma in un palcoscenico di glamour e prestigio per il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La città lagunare accoglie una parata di stelle, tra star del cinema, finanza e spettacolo, che si uniscono per celebrare questa unione da favola. Un evento esclusivo che incanta e lascia senza fiato, dimostrando ancora una volta come Venezia sia il setting perfetto per i momenti più magici della vita.

Per festeggiare il loro matrimonio, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez hanno invitato a Venezia numerosi VIP del mondo del cinema, della finanza e dello spettacolo.

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

