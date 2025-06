Venezia Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati | vip e polemiche

In una Venezia infuocata e gremita di star, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno coronato il loro amore con un matrimonio da sogno sull'Isola di San Giorgio, attirando l'attenzione di celebrity internazionali come Leonardo DiCaprio e Kim Kardashian. Tra polemiche e grandi aspettative, l’evento ha suscitato reazioni contrastanti, dimostrando come anche i vip più influenti non siano immuni alle complessità del mondo reale. Ma cosa ha reso questa cerimonia così speciale e discussa?

Venezia, 28 giu. (askanews) - In una Venezia bollente, con temperature oltre i 30 gradi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati, nel matrimonio a più alto tasso di vip e polemiche dell'anno. A bordo dei motoscafi in laguna hanno sfilato decine di attori, attrici, personalità , persone famose per raggiungere il luogo della cerimonia, l'Isola di San Giorgio, oltre 200 invitati: da Leonardo di Caprio a Kim Kardashian, e poi ancora Usher, Oprah Winfrey, l'ex giocatore Nfl Tom Brady. Cerimonia vietata alla stampa e ai fotografi, le uniche immagini del sì fra la giornalista e il fondatore di Amazon sono quelle postate dalla stessa Sanchez sul suo profilo Instagram, in cui sfoggia il suo abito da sposa con pizzi e strascico.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

