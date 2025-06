Velelia e Tita all’Odeion | in scena due donne contro ogni guerra

Velelia e Tita all’Odeion di Reggio Calabria si preparano a incantare il pubblico con una straordinaria performance teatrale che celebra la forza delle donne contro ogni guerra. Torna in scena la produzione di Officine Jonike Arti, ambientata nel suggestivo scenario dell’antico sito archeologico di via XXIV maggio. Sabato 28 giugno, alle ore 19:00 e 20:30, un testo vibrante e toccante prenderà vita, invitando gli spettatori a riflettere sul valore della pace e della solidarietà.

