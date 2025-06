Vaticano Papa celebra messa per i Santi Pietro e Paolo | Pallii a 54 nuovi metropoliti

Domani, nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, il Papa celebrerà una messa solenne per i Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Un evento che riveste grande importanza religiosa e simbolica, durante il quale verranno benedetti e imposti i Pallii a 54 nuovi metropoliti, sottolineando il rinnovato vigore della Chiesa e il suo impegno verso il futuro. La cerimonia promette di essere un momento memorabile di fede e testimonianza.

Domani nella Basilica di San Pietro la solenne liturgia con la benedizione ai nuovi arcivescovi Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, Papa Francesco presiederà domani alle ore 9.30 una celebrazione eucaristica all’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro. Un momento liturgico importante, segnato dalla benedizione e dall’imposizione dei Pallii agli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell’ultimo anno. Il Pallio, realizzato in lana bianca, è simbolo della comunione con il Vescovo di Roma e del servizio pastorale svolto “cum Petro et sub Petro” nelle rispettive sedi metropolitane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it