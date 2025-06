Vasile Frumuzache ustionato con olio bollente in carcere indagate tre guardie | Non sono riuscite a proteggerlo

Un episodio drammatico scuote il sistema penitenziario: Vasile Frumuzache, vittima di ustioni gravi da olio bollente durante la detenzione, si trova al centro di un’indagine che coinvolge tre guardie carcerarie, incapaci di proteggerlo. La sua storia mette in luce le criticità della sicurezza interna e apre un dibattito sulla tutela dei diritti dei detenuti. Per l’aggressione ai danni di Frumuzache, reo confesso dei delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Adas, sono ora...

Prato, il killer di Denisa e Ana Maria aggredito in cella: ustionato con olio bollente - Una drammatica escalation di vendetta scuote le carceri di Prato: Vasile Frumuzache, accusato della tragica morte di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, è stato brutalmente aggredito con olio bollente da un parente delle vittime.

Un ragazzino appena diciottenne entrato nel carcere di Genova in attesa di giudizio è stato sottoposto a brutali sevizie per due giorni: dalla violenza fisica a quella sessuale, dalle ustioni con olio bollente ai tatuaggi sulla faccia... Oltre duecento persone tra ope

Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al serial killer: «Hanno lasciato libero il detenuto che l’ha ustionato» - Vasile Frumuzache ha ricevuto un pentolino di olio bollente intriso di zucchero sul volto e sugli arti L'articolo Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al serial killer: «Hanno la ... Riporta msn.com