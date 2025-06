Vasco Rossi sventola la bandiera della pace | Fermate la strage a Gaza chi scatena la guerra è un farabutto e vigliacco

Durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Vasco Rossi ha fatto un gesto forte e simbolico, sventolando la bandiera della pace per chiedere fine alla violenza a Gaza e fermare la strage. Un appello sincero che risuona come un grido di speranza in tempi difficili. Vasco ci ricorda che, anche tra le note, è possibile fare sentire il proprio messaggio di pace e solidarietà : perché ogni voce conta.

L'appello di Vasco Rossi durante il concerto allo Stadio Olimpico a Roma. L'artista ha deciso che porterĂ in ogni tappa la bandiera della pace: "In questo periodo oscuro mi sembra il caso di sventolarla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vasco Rossi e l'appello contro le guerre. Ieri sera allo Stadio Olimpico il cantante ha sventolato la bandiera della pace che lo ha accompagnato in tutte le date del suo tour. Un regalo di Don Ciotti, ha raccontato lo stesso Vasco. [ #ilmessaggero ] #vasco #vasc Vai su Facebook

Vasco #Rossi infiamma l’Olimpico. E sventola la bandiera della #pace: basta guerre #vascorossi #musica #roma #28giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/06/28/news/vasco-rossi-concerto-stadio-olimpico-roma-giugno-bandiera-pace- Vai su X

